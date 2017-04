Liga Agraria: la temporada se iniciará el 7 de mayo.

La Liga de las Colonias Agrarias iniciará el Campeonato Agrario temporada 2017 el domingo 7 de mayo en ambas divisionales.

Los partidos de la primera fecha del Campeonato Agrario 2017 son:

Universal – Chapicuy

Estrella – Corralito

Saucedo – Defensor

San Lorenzo – Tropezón

Cadys – 18 de Julio

Independiente – Barrio Albisu

Libre: Daymán.

FORMA DE DISPUTA

La temporada se jugará la primera rueda todos contra todos, uno quedará libre, en la segunda parte del año cada uno jugará en su respectiva divisional. Se jugarán varios partidos en el estadio Vispo Mari y el resto de la fecha en las canchas abiertas correspondientes a los clubes que serán locales.

En la “A” hará liguilla para definir el campeón, el ganador del Acumulado tndrá unpartido extraen caso de no ganar la liguilla y a su vez no deberá terminar cuarto en la misma sino no tendrá acceso a dicho partido. El último desciende en forma directa.

En la “B” no habrá liguilla habrá dos ascensos, el primero en forma directa al que termine primero en la temporada. Y el segundo ascenso saldrá de un repechaje entre el penúltimo de la “A” y el segundo, tercero y cuarto de la “B”.