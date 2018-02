Lic. Fabián Bochia (Secretario General) “El vicepresidente de la Junta de Transparencia (Jutep) felicitó al intendente Lima”

El Secretario General de la Intendencia de Salto, Lic. Fabián Bochia hizo referencia a la decisión de cesar a la pareja del Intendente Lima ante la recomendación de la Junta de Transparencia “Veníamos analizando el tema con el informe de la Jutep, sobre esa situación obramos, si bien no es ilegal no es lo mejor desde el punto de vista ético, por allí pasa la situación que esperemos que esta semana que acallen los ecos de una situación que no es la mejor. Pero era una decisión necesaria”.

“El vicepresidente de la Junta de Transparencia (Jutep), el abogado salteño Daniel Borrelli, felicitó al intendente Lima por la decisión adoptada” expresó.

“El jueves estuvimos en Montevideo firmando el convenio y ahí aprovechamos con el presidente y el vicepresidente de AFE, nos pusimos en diálogo para saber que opinaban ellos sobre el fallo” adelantó Bochia en referencia al juicio ganado a AFE.