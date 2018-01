La verdad sobre el engañoso trailer de la película de Friends

Hace 14 años se emitía el último capítulo de Friends, la sitcom más exitosa de los noventa y principios de este milenio. Y aunque los guionistas se esmeraron por darle un final más que digno a cada una de las historias de los seis amigos, millones de fanáticos, aún hoy, fantasean con la posibilidad de que vuelvan a reunirse una vez más. Por eso, muchos se sorprendieron gratamente al ver circular en las redes el trailer de una supuesta película que muestra a Mónica, Phoebe, Rachel, Ross, Joey y Chandler, jugando escenas juntos, en el presente.

“¿Cómo no nos enteramos antes de que se estaba filmando el reencuentro?”, habrán pensado muchos. Y tenían sobrados motivos para pensarlo. Si realmente se hubiese filmado una película retomando la trama de la exitosa serie, hubiese sido imposible mantenerlo en secreto y, además, su anuncio hubiese sido mucho más explosivo.

Pero, sin embargo, ahí están los seis amigos, en el presente, compartiendo escenas… ¿Cómo es posible? Gracias al excelente montaje que realizó un fan, mezclando con maestría escenas de los últimos trabajos de Matthew Perry, Lisa Kudrow, Courteney Cox, David Schwimmer y Jennifer Aniston .

Invitada al show de Conan O’Brien, Kudrow se refirió al supuesto trailer. “Courteney fue la que me dijo, ‘¿Viste el trailer? Dios mío. ¿Qué vamos a hacer?’ Algo debería hacerse… No sé qué. Están reiniciando todo, pero, no sé… ¿Cómo funciona eso con Friends? Quiero decir, el programa trataba sobre personas en sus 20 y 30 años, no sobre personas de entre 40 y 50 años. Y si con esta edad tenemos los mismos problemas que entonces, eso es triste. ¡Eso no es divertido!”, analizó.

Ya algunos de sus compañeros se habían encargado de aclarar, tiempo atrás, que el esperado encuentro no es posible, por ahora. En una entrevista para Variety, Perry reveló: “Tengo una pesadilla recurrente y esto no es chiste. Cuando duermo, tengo esta pesadilla en la que volvemos a hacer Friends y a nadie le importa. Hacemos una temporada completa, hacemos nuestro regreso, pero todos están en otra cosa. Por lo que si alguien me lo pregunta, le diré que no. La cosa es así: terminamos a lo grande. No podemos ir contra eso. ¿Entonces por qué querríamos hacerlo de nuevo?”.

Aniston, por su parte, también hizo hincapié en cómo cambiaron las cosas durante estos 14 años de ausencia. “En un mundo donde las conversaciones y las relaciones son a través de un celular, por Facebook, WhatsApp y otras plataformas, Friends jamás habría funcionado”, aseguró.

La teoría de los dos actores parece tener un correlato con los hábitos de consumo de las nuevas generaciones. Según un reporte del periódico británico The Independent, a pesar de formar parte del catálogo de Netflix, la serie no encuentra nuevas audiencias dentro del Reino Unido porque los millennials encuentran al programa “sexista” y “homofóbico”.

En consonancia con lo que hoy piensa Kudrow, el año pasado, Marta Kauffman, guionista de la serie, aseguró que “nunca habrá una película de reunión de Friends porque la serie era sobre la época de tu vida en que tus amigos son tu familia. Una vez que tienes una familia ya no hay necesidad”.