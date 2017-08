La producción de Griselda Sánchez con nuevo look: “Tengo 7 kilos más que mi desnudo en Playboy, ser flaca ya fue”

La actriz posó para Teleshow en el Mulholland Drive de Los Ángeles y dio una curiosa definición: “Con el pelo corto te molestan mucho menos los hombres en la calle”

“Ser tan flaca ya pasó, Scarlett Johansson y Jennifer Lawrence son la muestra clara de eso”

“Hacer ejercicio me gusta, lo necesito para estar con el cuerpo activo. Dieta no hago, pero casi todo lo que como lo hago yo o alguien de mi familia. Nunca me privé de nada”

Ver esas dietas que hacen las famosas y que dicen “a los 3 meses de haber tenido un hijo peso 45 kilos”, para mi es vintage. La mujer muy flaca quedó en el 2000″

“Cuando me corté el pelo al principio tenía miedo, primero me hice un carré a la mañana y a la tarde fui y me corté todo. Pensé que después de 10 años iba a extrañar el pelo largo, pero no. Tenía ganas de renovarme”