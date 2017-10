La nueva estrella viajera de Instagram no necesita ropa para hacerse famosa

Sterre tiene 21 años y es de Holanda pero desde hace algunos meses está de paseo por Australia y comparte sus fotos a través de Instagram. Claro que sus imágenes tienen una particularidad: en todas aparece desnuda.

La chica ya conquistó a más de 55 mil seguidores en Instagram con sus fotos osadas, pero sobre todo con su actitud despreocupada y sin pretensiones.

“Me gusta la naturaleza en general y puedo disfrutarla vestida. Pero hacerlo desnuda es una experiencia incomparable”, explicó la joven al sitio Daily Mail.

La muchacha decidió recorrer Australia y compartir fotos desde el 28 de julio. Claro que dormir a la intemperie o en su auto tiene sus contratiempos, como ser comida por los mosquitos.

“Como resultado tenía muchas ronchas en el cuerpo y se podían ver en las fotos”, explicó la chica. “Me lo comentaron bastante hasta que aprendí a borrarlas”, aclaró.

Sterre contó además que suele posar desnuda cuando no hay nadie a la vista, y la única vez que un hombre la “atrapó”, él se llevó la mayor parte de la vergüenza.

“Se dio cuenta de que lo miré y lo raro fue que yo no me sentí avergonzada por estar desnuda, pero él se sintió mal porque me vio así y se fue”, reveló.