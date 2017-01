LA FIESTA DE COUTNHO Y VICTOR HUGO : Los muchachos están nerviosos.

Posted by

Desde que han comenzado a salir por este portal de noticias, algunas primicias e informes sobre la catastrófica situación en que quedó la Intendencia, después de la horrenda gestión Coutinho, Compa, Barreiro, Eguiluz; junto a sus socios nacionalistas e independientes algunos se han puesto muy nerviosos.

Los nacionalistas han apostado por largarse en un camino propio, tomando viejos temas y dando discursos para la tribuna y tratando de desprenderse de la estigma colorada. Los independientes no suenan ni truenan y a esta altura son de dudosa existencia.

El resto de la barra; los muchachos de Vamos Salto, que fueron premiados con cargos y con sueldos exuberantes; se han mostrado muy nerviosos. Algunos salieron enseguida tratando de cambiar la atención de la población. Otros como el senador líder de la agrupación que llevó a Salto al desbarranco, optó por guardar silencio. Los menos, se han mostrado y han intentado dar respuestas a algo que no tiene respuesta. Han querido justificar lo que no se puede y han buscado apelar a sus mentiras a través de algunos medios colegas que todavía les dan espacios.

En este último grupo entra el ex director de eventos, quien después de ser aludido por una nota que salió en este portal y que mostraba gastos y pérdidas siderales en sus fiestas, salió a tratar de justificar las pérdidas a través de la comparación con el gobierno del Frente Amplio.

El ex director olvidó que sus materiales de presentación del carnaval, no se correspondían en nada con lo que Salto hizo y hace de carnaval. Se olvidó que desde su dirección se apostó a tapar el ojo con fiestas y actividades que daban pérdida por todos lados. Donde se pensaba que la gente con alguna movida puntual iba a quedar satisfecha y no notaría los horrores

Su actitud muestra a un hombre que conjugó sus intereses privados junto a los de la comunidad y la demostración es haberse quedado con el proyecto fiesta de la citricultura; tomándolo como propio y promocionándolo como tal.

La postura de querer dar consejos sobre eventos y turismo no le cabe. Los salteños pueden comparar las gestiones y ver como en esta gestión se cuenta con un programa y una política definida en torno al turismo, los eventos y la cultura. Se agradece la valentía de salir a los medios y se agradece a algunos medios por seguir dándoles espacio, pero no tienen argumentos. La mentira se les cae y estos son los últimos manotazos que están dando.