Julio Zednicek (Auto-convocados) “Cuando se habla de gasoil productivo, rebaja de energía eléctrica, de reducir los costos del estado, es para todos, no solo para el agro”.

Julio Zednicek integrante del movimiento de auto-convocados denominado “Un solo Uruguay” dialogó sobre distintos temas, en primer lugar se deslindó de la politización de este grupo “Eso es lo que quieren dar a entender desde el gobierno porque se sienten atacados por el movimiento, en ningún momento atacamos al Frente Amplio, atacamos las medidas del gobierno, sea del partido que sea”.

“Si la producción uruguaya no funciona, nada va a funcionar. Este movimiento o es para todos o no es para nadie. Cuando se habla de gasoil productivo, rebaja de energía eléctrica, de reducir los costos del estado, es para todos no solo para el agro. El gasoil está lleno de impuestos disfrazados”.

Sobre los pasos a seguir manifestó “Hasta el momento se decidió un cuarto intermedio hasta este viernes para ver que decisión se va a tomar. Este es un grupo que tiene casi dos meses, creció demasiado rápido. Podemos mejorar muchas cosas. Nos retiramos de la mesa de diálogo, el Presidente dio 10 días nos dijo que nos va a contestar punto por punto”.

“El movimiento Un Solo Uruguay se ha manifestado dentro del marco legal e intentamos llevarlo por ese medio, el tema es que si no seguimos siendo escuchados, se pueden tomar otras medidas, la gente necesita respuestas” expresó.