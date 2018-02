José Buslón duro con los auto-convocados “Lo que hay detrás de esto es una medida política, sea del Partido Nacional, el Partido Colorado o de sectores radicales”

El sindicalista Profesor José Buslón dialogó sobre diferentes temas de la actualidad, entre ellos la situación de los auto-convocados “La verdad que lo que hace que la tan mentada lucha de clases demuestra que no, los auto-convocados que estaría mal denominarlos así, no son auto-convocados es un nombre que lo hacen para obtener legitimidad. Hay sectores que con lo que están planteando generarían una desestabilización económica en el país. No es verdad que hay un atraso cambiario, tendríamos una situación donde se estaría encareciendo nuestro nivel de vida para favorecer al sector agro-exportador”.

“Están llevando adelante reclamos desmedidos, totalmente oportunistas. A mí me preocupa que algunos de los que apoyan esta movilización van a ser los principales perjudicados. Nos perjudicaría la situación que ellos plantean” agregó.

“Lo que hay detrás de esto es una medida política, sea del Partido Nacional, el Partido Colorado o de sectores radicales” indicó.

“En Uruguay quedó de manifiesto que cuando se le dio la posibilidad de ser parte del orden a los militares quedó demostrado que fue un grave error” dijo.