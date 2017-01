Jimena Barón volvió a mostrar la cola e incendió las redes Jimena Barón, hot

Posted by

Jimena Barón se animó a irse de vacaciones sola por primera vez y desde las paradisíacas playas de Brasil no deja de levantar la temperatura en las redes sociales.

Jimena Barón está soltera y con apuro. Desde que se separó de Daniel Osvaldo, no logró entablar una relación duradera con otro hombre. Es así que la actriz se muestra con muchas ganas de encontrar al amor de su vida.

A través de las redes sociales expresa sus ganas y juega con conquistar a nada más ni nada menos que a Maluma. Instalada en Brasil, donde vacaciona por primera vez sola, Barón no deja de levantar la temperatura con fotos muy sexies.