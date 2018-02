Intendencias y SUCIVE buscan mecanismos para fiscalizar cumplimiento del pago de patente

El director de Tránsito de la Intendencia de Salto, César Sánchez, y el director de Hacienda y Administración, Gustavo Chiriff, asistieron a un congreso de directores de Tránsito y Hacienda de las intendencias departamentales realizado en Durazno, donde se trataron varios asuntos referentes al Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (SUCIVE).

Sánchez declaró que, en ese congreso, quedó claro que en el correr del año el SUCIVE instrumentará mecanismos de contralor de pago de patente de rodados. Con ese fin, será firmado un convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para implementar registros fotográficos en todos los peajes del país, que permitan tener un mejor control. Otra de las opciones consiste en la creación de un grupo fiscalizador a cargo del SUCIVE para tratar de disminuir el adeudo de patentes “que es variable en cada comuna y en Salto ronda el veinte por ciento”.

Además, Sánchez señaló que “de no suceder nada extraordinario, creemos que no habrá noticias para una nueva refinanciación de patentes. La Comisión de Seguimiento del SUCIVE fue clara en que es tiempo de que los gobiernos departamentales cumplan con lo que dispone la normativa, que fue la base de la creación de la patente única, que es fiscalizar. Y si no lo hacen los gobiernos departamentales, lo hará el SUCIVE, utilizando distintos métodos para que, quien esté circulando en el vehículo y sea el poseedor del mismo, sea el que debe pagar la patente de rodados”, dijo Sánchez.

Por otro lado, el Poder Ejecutivo delegó su facultad e invitó a todos los gobiernos departamentales a opinar sobre el tercer proyecto de ley nacional de Tránsito para que comience su estudio, y eventualmente sus modificaciones, para lograr un acuerdo global con la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV). “La ley implica una cantidad de modificaciones, si bien trascendió más que nada lo relacionado con la regulación del peatón”. Tiene capítulos para los ciclistas, los tipos de multas, la gravedad de las infracciones y la actuación de los cuerpos inspectivos. Según el jerarca, es probable que se incluya una ampliación del área de actuación de los cuerpos inspectivos de los gobiernos departamentales hacia zonas de cercanía.