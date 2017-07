Intendencia e Infrocred firmaron convenio para notificar a deudores mayores a 50 mil pesos

En las instalaciones del Centro Comercial e Industrial de Salto, se procedió a la firma del convenio por el cual la Intendencia cede a la empresa Infocred la intimación a aquellos morosos con el gobierno departamental que se encuentran en la franja superior a 50 mil pesos de deuda. Infocred Uruguay es un banco de datos que reúne información respecto al comportamiento comercial y crediticio de personas y empresas, fundado por iniciativa de asociaciones y centros comerciales del interior del país.

Al momento de firmarse el convenio, el director de Hacienda Gustavo Chiriff explicó que desde ese departamento, junto a Ingresos Territoriales, se realizó un relevamiento y selección sobre deudores, “buscando que los valores del aforo de las propiedades en cuestión sean importantes y no ir contra aquellos que puedan ser vulnerables desde el punto de vista social y no tengan capacidad de pago”.

Chiriff agregó que “este convenio de lo que trata es de notificar a los deudores sobre su regularización con la Intendencia de Salto. En una primera instancia se les da un plazo de cierta cantidad de días para pasar por la Intendencia, si no concurren, va un segundo llamado con otro plazo, pero ya con el aviso de que si no concurren van a ser registrados en la base de datos en Infocred. El tercer aviso, mediante carta, es que quedaron registrados y van a permanecer así mientras no regularicen su situación con la Intendencia”.

RECUPERAR EL PASIVO

El director de Hacienda mencionó también que “si esto funciona la idea es abarcar un espacio más grande de deudores en lo que tiene que ver con las notificaciones” y aclaró que “esto no es una gestión de cobro, sino que es una forma de agilizar nuestra operativa que muchas veces es lenta en la notificación a deudores”.

Además, señaló que el motivo para llevar adelante este procedimiento es que “el deudor de la Intendencia tenía total impunidad, porque no hay ningún impedimento que lo afecte desde el punto de vista comercial o financiero. Mientras que todo ciudadano que contrae una deuda en un comercio, si no la enfrenta pasa a ser deudor y estar registrado, la Intendencia no tenía un mecanismo así, por lo que consideramos que era de orden trabajar en ese sentido”. El jerarca indicó que “el objetivo es recuperar el pasivo para seguir trabajando sobre todo en obras. Si bien nuestro desafío en principio era contener el gasto, sabíamos que con eso no era suficiente, sino que debíamos encarar la recuperación del pasivo”.

Por su parte, el presidente del Centro Comercial e Industrial de Salto, Nicolás Sant’ Anna, auguró un buen funcionamiento para este plan piloto y dijo que “desde la fuerza gremial siempre estamos tratando de que los controles se hagan, pero contemplando al mismo tiempo, en nuestro caso, las problemáticas de nuestros socios. Y cuando se trabaja en conjunto, como en este caso, las cosas salen mejor”.