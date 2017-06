Intendencia de Salto reacondiciona el ex Hotel Biasetti para alojar a familias evacuadas por la crecida del río Uruguay

La Intendencia de Salto, como parte integrante del Comité Departamental de Emergencias, procedió a buscar una solución alternativa para los evacuados en el Hipódromo, debido a las bajas temperaturas que se constatan en el departamento. Ante ello y en virtud de la llegada de 30 contenedores a nuestra ciudad, se comenzó con el realojo, en principio, en la zona del Gimnasio Bernasconi y en el ex Hotel Biasetti que se consiguió gracias al apoyo de la familia Carballo.

Elbio Machado, director de Obras de la Intendencia, dijo que “el martes, en la reunión mantenida en el CECOED, resolvimos darle punto final al alojamiento en el Hipódromo. Ante la llegada de contenedores cedidos por el SINAE, los ubicamos en la zona del Bernasconi, donde existe una batería importante de baños y duchas. Se acondicionó el terreno y quedaron habilitados los primeros seis contenedores. Ya se comenzó con el traslado para que el Hipódromo quede inactivo como refugio desde hoy”.

Machado confirmó que, en paralelo, ingenieros y arquitectos de la Intendencia inspeccionaron el ex Hotel Biasetti para corroborar que no existieran problemas estructurales, y que “marcaron trabajos a hacer, pero desde hoy ya hay familias que fueron trasladadas a ese lugar, entre ellas algunas provenientes del Hipódromo”. Agregó que se hizo limpieza y fumigación y “quedaron habilitadas todas las habitaciones de la planta baja y próximamente van a quedar habilitadas las de planta alta, con señalización de emergencia, como marcó Bomberos, y ese lugar quedará como refugio”.

A esos lugares se suman el local de Diego Lamas 2481, donde se alojan las personas de contexto más vulnerable, así como diferentes clubes deportivos.

LAS DONACIONES CONTINÚAN

Machado agregó que las donaciones continúan. Un camión llegó este jueves desde Montevideo, otro llegará mañana desde Tacuarembó y dos contenedores lo harán este viernes desde la capital. También comentó que se acordó con el Centro de Camioneros de Salto la posibilidad de aprovechar el regreso de los camiones que viajen a Montevideo y vengan sin carga, para traer las donaciones que se reciben allá en la Casa de Salto.

La directora de Desarrollo Social, María Soria, dijo que en la actualidad hay 219 carpas y varios refugios “que monitoreamos diariamente con un equipo social en zona norte, microcentro y zona sur. Las primeras necesidades son el pico de agua, los baños químicos, el acondicionamiento de las carpas y el estado de salud de las personas que se encuentran allí”. Explicó que se realizan “las recomendaciones de higiene y se atiende si hay traslados de urgencia, o como el caso que tenemos de embarazadas a término que nos obliga a estar permanentemente atentos. Todos los días, incluso fines de semana, el equipo trabaja en el relevamiento hasta el mediodía y luego realiza el informe que se comparte con todas las instituciones participantes”.

Soria agregó que “tratamos de hacer una valoración diaria en lo que se viene asistiendo, lo que falta de asistencia y cuáles son las recomendaciones para las familias. Las carpas no son las mejores opciones, ni tampoco las que recomendamos, pero no podemos obligar a la gente a desplazarse a un refugio por un tema de pertenencia e identificación con el barrio en que viven. Por eso buscamos las mejores condiciones de asistencia”. Además, cuentan con “dos equipos que reciben las donaciones, las clasifican y arman paquetes, y en base al informe social, se lo entregamos o lo hacemos llegar a las familias. Son tres equipos trabajando: uno de monitoreo, otro de recolección de datos y e información a instituciones, y otro de recepción de las donaciones. El protocolo de trabajo no se altera ni sábados, ni domingos, ni feriados.