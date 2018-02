Intendencia de Salto pasó de 1.927 funcionarios a 1.715

En estos días se ha escuchado de distintos actores sociales el reclamo del “achique del estado”, es decir, optimizar los recursos, sobre todo en la reducción del gasto. Algunos actores políticos se suben al reclamo de los productores rurales, sin una clara argumentación sobre el uso de estos excedentes del ajuste, pero no aclaran si los mismos son para beneficiar aun cierto sector de la sociedad o redundarán en mejoras para toda la población.

Esta Administración no necesitó que le dijeran que se debe gestionar con austeridad, cuidando los recursos y optimizando la gestión. Ya lo está haciendo y una muestra es el recorte que se viene dando en la cantidad de funcionarios de la Intendencia de Salto, que pasó de 1.927 funcionarios cuando asumió el 9 de julio de 2015 a 1.715 funcionarios a la fecha de hoy.



Este descenso se da a través del plan de reposición de 3 a 1, es decir, de cada tres funcionarios que cesan, se repone uno. Y esta medida se ve reforzada por el acuerdo firmado por esta Administración con el sindicato ADEOMS, en el cual a partir del 1º de junio de 2017, no hubo más designaciones directas y hoy todos los ingresos a esta Intendencia se realizan a través de sorteo o concurso.

Pero además, en la transparencia de las designaciones, todos los que por la vía de designación directa entraron a esta Administración, firmaron un contrato que cesan el 30 de junio de 2020, es decir que el próximo Intendente que asuma, sea de cualquier partido, tendrá en la planilla de funcionario menos de 1.600. Y acá no es “los que entran conmigo se van conmigo”, como ya lo hemos escuchado y no se cumplió; acá sí o sí todas las designaciones directas cesan en 2020.

Muchas otras medidas ya se vienen tomando desde hace dos años para reducir el gasto de la administración, pero este nos pareció significativo, sobre todo también por la reducción en lo que se denomina el rubro 0 (pago de sueldos), que tiene un peso muy importante en el presupuesto del gobierno departamental.

Téc. Univ. Gustavo Chiriff

Director de Hacienda y Administración

Intendencia de Salto.