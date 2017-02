Información Policial

HURTO CASA DE FAMILIA.-

Masculino mayor de edad denunció que próximo a la hora 19:00 se retiró de su finca en Juncal al 1000, quedando esta sin moradores, y al regresar observa que la puerta de madera de entrada se encontraba partida a la mitad, y la faltante de 2 rifles calibre 22, un Winchester y el otro no recuerda la marca y 2 pistolas calibre 22, una Colt y la otra caño largo calibre 22 de procedencia Usa Militar. Investiga Seccional 2da.

HURTO INTERIOR CASA DE FAMILIA.-

Masculino mayor de edad manifiesta que al regresar a su finca en Boycua al 1200, personas extrañas habrían ingresado a la misma hurtándole 1 Play Station II, dosmil quinientos pesos uruguayos y documentos varios. Investiga Seccional 3ra.

HURTO DE VEHICULO.-

Masculino mayor de edad dejó la moto marca Vince color negra, matrícula HIG 756 estacionada en calle Andres Latorre al 600 y al ir a ocuparla la misma no se encontraba. Investiga Seccional 1ra.

VIOLENCIA DOMESTICA A EX PAREJA.-

Femenina mayor de edad manifiesta que mantuvo una relación con un masculino mayor de edad, que la misma no fue buena porque discutían a menudo, le molestaba como se vestía, si la saludaban siendo una persona agresiva para hablar. Decide finalizar la relación y en el día de ayer le envió varios mensajes de texto pidiéndole que fuera a la casa para hablar con ella, a lo cual decide concurrir encontrándose solo cuando llega. Dialogaron y al no querer retomar la relación comienza a insultarla alzando la voz empujándola, la llevo al dormitorio intentando mantener relaciones no logrando el objetivo y amenazándola que si lo denunciaba le iba a dar una paliza. Solicita prohibición de acercamiento, relacionamiento y comunicación a su persona, domicilio y lugar de trabajo. Intervino U.E.V.D.G.

HURTO EN OBRA EN CONSTRUCCION.-

Masculino mayor de edad manifiesta que trabaja en una empresa de seguridad, y se encontraba en Salto Nuevo vigilando una maquinaria, cuando observa a dos masculinos que toman dos palas desde la obra en construcción dándose a la fuga. Investiga Seccional 3ra.

AVERIGUACION DE SITUACION.-

Próximo a la hora 01;00 ingreso a Emergencia del HRS quedando internado en GRUPO A.M.I.G.O.S. un niño con hematomas y golpes en todo el cuerpo, un ojo golpeado con hematoma, junto a su madre y acompañados por su abuela. Momentos en que estaba siendo asistido su abuela esperaba afuera, se le acerca un masculino y comienzan a discutir, y se retira corriendo. Consultada manifiesta que es la la pareja de su hija, que ellos se encontraban en su domicilio, la madre del niño sale a hacer unos mandados dejando al pequeño con su pareja (que no es el padre), y al regresar lo encuentra todo golpeado, alegando su pareja que se habría caído del coche. Intervino U.E.V.D.G.

RAPIÑA A REPARTIDOR.-

Circulaba un masculino por calle San Martín entre Valentín y Orestes Lanza realizando repartos enun birrodado, cuando de forma imprevista es interceptado por dos masculinos en una moto, donde el acompañante lo apunta con un arma de fuego pidiéndole el dinero, golpeándole el casco con el arma amenazándolo con matarlo, entregándole el dinero recaudado y la billetera, dándose a la fuga. Investiga Seccional 3ra.