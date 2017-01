INÉDITO: En el gobierno de Coutinho en cuatro días un funcionario demostró tanta eficacia que le valió $20.000 más por mes.

A nadie asombra que se recuerde, que el gobierno de Germán Coutinho y Vamos Salto, contó con el apoyo hasta último momento del Partido Nacional, ocupando algunos de sus dirigentes destacadas responsabilidades dentro del gobierno departamental.

En estos días, mientras va saliendo a la luz información altamente comprometedora y que involucra al ex intendente y algunos de sus asesores más allegados; tibiamente el Partido Nacional sale a intentar dar algún golpe y posicionarse aprovechando el momento; algo que no han logrado y que además la pobre estrategia utilizada, ha generado reacciones dentro del Partido Colorado y algunos de sus representantes han salido a recordarle a los “blancos”, que ellos fueron parte de la trágica realidad.

Comenzaba abril de 2011 y con la llegada del mes ingresaba a la Intendencia, como Asesor Letrado el Dr. Fulvio Gutiérrez, hombre reconocido en el sistema jurídico departamental, con destacados trabajos y reconocimiento social. Siendo además alto dirigente departamental del Partido Nacional, con una amplia trayectoria política dentro de su estructura.

El mencionado abogado que ingresó como Asesor del gobierno, recibió por resolución firmada de puño y letra por Germán Coutinho y Cecilia Eguiluz, intendente y secretario respectivamente una compensación de $20.000 mensuales, aduciendo que a juicio de las autoridades del momento, el Dr. Gutiérrez demostró en cuatro días una alta dedicación y una actuación satisfactoria.

A cualquiera que lea esta nota, le debe llamar profundamente la atención como en tan solo cuatro días, se pudo juzgar la actuación y el trabajo del asesor jurídico y comenzar a brindarle la partida por dedicación y actuación satisfactoria.

En cualquier empresa, recibir una compensación de este tipo, implica demostrar realmente que el dinero que ese brinda como plus del salario es bien merecido y amerita recibirlo. En este caso, como correspondía a dinero de todos los salteños, no hubo evaluación alguna, sino que hubo un pago de favores, un otorgamiento de la plata que Salto recibe en las arcas públicas a través de los impuestos que todos pagamos, donde no se valoraron costos resultados y no interesó como podía terminar financieramente el gobierno.

Para terminar, se debe aclarar que cuando el Intendente realizó la denuncia por corrupción de los tres ediles que adulteraron las boletas, el Dr. Gutiérrez se dedicó a analizar la situación y quiso dar clases de moral y jurídicas. Quedamos a la espera de que ahora haga lo mismo desde la columna que en su momento realizó criticando a Andrés Lima y tal como hemos solicitado de otros actores políticos, explique esta situación que empaña su carrera y su conducta política y profesional.