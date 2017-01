INCENDIO EN CASA DE FAMILIA.

En momentos que personal policial realizaba recorridas, toman conocimiento que en el Kilómetro 4.300 del asentamiento ex basurero Municipal en Barrio Artigas, habría un incendio en una finca. Al llegar constatan el foco ígneo en la misma, colaborando con los vecinos a sofocar las llamas hasta el arribo de la Dirección Departamental de Bomberos al lugar. Las perdidas fueron totales por información primaria de bomberos el incendio lo habría ocasionado un cortocircuito. El propietario de la finca expresó que no se encontraba, cuando le dieron aviso, haciéndose presente de inmediato. Encontrándose su hijo adolescente de 17 años , quien sufrió quemaduras en miembros inferiores y fue trasladado al Hospital Regional Salto, en un vehículo particular. Intervino Seccional 4ta.