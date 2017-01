Identifican las 7 proteínas más dañinas del virus de Zika

Un grupo de científicos de EEUU ha conseguido identificar las 7 proteínas más dañinas del virus del Zika, un descubrimiento que puede ayudar a entender mejor cómo esa enfermedad ataca a las células del cuerpo humano, según un estudio publicado este miércoles en Proceedings of the National Academy of Sciences.