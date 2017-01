Hoy Salto sigue reactivándose: Se presenta Fideicomiso Daymán en la Bolsa Electrónica de Valores.

La Intendencia Municipal de Salto presentó el Fideicomiso Financiero Salto Daymán, con el que lanzará al mercado deuda por 330.000.000 de Unidades Indexadas (UI), aproximadamente US$ 40 millones. La presentación formal se hará hoy con la presencia del intendente Dr. Andrés Lima, el secretario general Lic. Fabián Bochia y el director general de Hacienda y Administración Prof. Gustavo Chiriff.

La emisión se realizará a través de la Bolsa Electrónicas de Valores (BEVSA) en un tramo competitivo para mayoristas (AFAP, aseguradoras, bancos, etc.) con licitación por precio el lunes 23 de enero. Mientras que el 24 se licitará un tramo no competitivo minorista por hasta un 10% de la emisión con precio único determinado con las propuestas a ser adjudicadas en el tramo mayorista. En caso de sobredemanda en el tramo minorista se asignará por prorrateo, mientas que si la demanda no alcanza el 10% previsto la diferencia se asignará a las siguientes mejores ofertas del tramo mayorista.

Los títulos correspondientes a esta emisión, calificada con la nota “BBB.uy” por la agencia Care, pagarán un interés anual del 7% en UI. La emisión tendrá un año de gracia, pagará intereses anualmente y vencerá en marzo de 2031.