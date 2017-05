Hackearon a Disney y piden un “rescate” para no divulgar la película Robaron una película que Disney studios aún no estrenó.

Similar a lo sucedido con Orange is the new black, ahora hackearon una cuenta de Disney Studios y piden dinero para no publicar el contenido.

El consejero delegado de Disney, Bob Iger, denunció que unos piratas cibernéticos se robaron una película del estudio y ahora exigen un rescate para no divulgar el contenido.

Según publicó The Hollywood Reporter, Iger no dio detalles sobre el filme que pudo haber sido sustraído, pero afirmó que la compañía no pagará ninguna cantidad a los “hackers“, que han amenazado con difundir fragmentos de la cinta si no reciben el dinero.