Gustavo Coronel (Partido Nacional) “En octubre claramente estamos muy por encima del Partido Colorado”

El Edil de la lista 50 del Partido Nacional Gustavo Coronel hizo referencia a una serie de reuniones realizadas con dirigentes nacionalistas “Tuvimos varias reuniones muy productivas, en primer lugar con el directorio de AFE. A nosotros nos alegra que AFE tenga que pagar porque eso es bueno para Salto, hay que ser cautos y hay que ser serios. Esto recién está en el comienzo de la primera instancia. Sería una irresponsabilidad hablar de dineros ahora”.

“Viajamos junto al Dr. Carlos Albisu y Facundo Marziotte, tuvimos reuniones muy positivas” dijo.

“Estuvimos en el Palacio Legislativo con Luis Lacalle Pou, estuvimos hablando estrategias políticas y muchos temas. Luego fuimos al despacho de Álvaro Delgado y dialogamos sobre la realidad de Salto” agregó.

“Hablamos sobre el trabajo de la interna en lo nacional y lo departamental, ellos tienen muchas expectativas en cuanto a Salto” expresó en referencia a los legisladores del Partido Nacional.

“A nosotros nos fue muy bien caminando en los barrios, vamos a seguir haciendo eso este año. Tenemos que ir hacia la gente del barrio y no a buscar el voto, hay que ir a buscar soluciones, saber los problemas del barrio” manifestó.

Coronel valoró como positiva la actualidad del Partido Nacional en Salto “sentimos una fuerte correntada de visualización positiva del Partido Nacional”

“En octubre claramente estamos muy por encima del Partido Colorado. El Partido Colorado si no encuentra alguien que renueve con mucha fuerza no se va a recuperar de los guarismos muy bajos que tiene y eso se tiende a desparramar por todo el país. Lo peor que podemos hacer es futurología, hay que ir día a día y no dormirse en los laureles” declaró.