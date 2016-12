Guardavidas de la Intendencia advierten que cuando haya Bandera Roja el servicio de playa será retirado

Aníbal Ruiz, es el encargado de los Guardavidas zafrales de la Intendencia de Salto e informó que en este tiempo vienen trabajando en una temporada que ya inició el pasado 8 de diciembre.

Ruiz informó que estos funcionarios vienen cumpliendo tareas en las 7 piscinas barriales que tiene la Intendencia, cuyos horarios van desde las 9 de la mañana hasta las 21 horas. Además dijo que este verano en Salto, se cuenta con tres playas que están aptas para el público, como son Las Cavas, Parque del Lago y Salto Chico. Indicó que los horarios de las playas van desde las 8 de la mañana hasta las 21 horas y en el caso de la playa del Lago, el horario es de 10 de la mañana hasta las 20 horas. En todos los casos, las playas estarán habilitadas durante todos los días de la semana.

PREVENIR

Aníbal Ruiz dijo que la función que tienen como Guardavidas, se diferencia de la de un Salvavidas, en el entendido que en su caso “nosotros no solo actuamos, sino que también prevenimos y nos anticipamos a las situaciones de riesgo que puedan llegar a pasar”.

En ese sentido, recalcó que cuando “estamos en las playas y colocamos la bandera Verde, es porque están dadas las condiciones para que la gente pueda bañarse, cuando colocamos la bandera Amarilla eso indicará que hay ciertos factores de riesgo como puede ser el viento, una crecida del río y que eso puede generar riesgos al bañista. Y cuando ponemos la bandera Roja, esto quiere indicar que las condiciones no están dadas para baño, ya sea por una alerta meteorológica como por la posible aparición de algas tóxicas”.

Ruiz expresó que el pasado domingo estando en la Playa y realizando la advertencia de que existía una alerta meteorológica de color Naranja, hicieron la prevención a todos los bañistas que allí estaban para que se retiraran del lugar.

“Pero lo que nos llamó la atención a nosotros fue ver a familias enteras que estaban en el lugar con sus niños y sus bebés en brazos, los que dada toda esta información no se fueron, no actuaron, lo que implicó que todos los Guardavidas tuvieran que quedarse allí, lo que no es correcto porque estos funcionarios también son personas que corren el riesgo de que algo les pase al igual que a los bañistas”, dijo Ruiz.

El Guardavidas expresó que “querer salvaguardar la integridad de los bañistas es querer proteger lo mismo para los guardavidas, por lo tanto me pareció muy desacertada esa opción que tuvieron los bañistas de no retirarse a tiempo del lugar, no actuar ante la prevención del riesgo y no solo ponerse en peligro ellos, sino también poner en riesgo a los funcionarios que estaban allí para orientarlos”.

Y expresó que desde ahora en más cuando esté vigente una alerta naranja y haya Bandera Roja colocada en la playa, el servicio de Guardavidas de la Intendencia de Salto procederá a retirarse del lugar, “ya que esa señal establece que no puede haber bañistas en el agua y eso la gente tendrá que respetarlo para salvaguardar su propia integridad”, dijo Aníbal Ruiz.