¡¡GRAN ESCÁNDALO!! – ¿Qué dice el Asesor Juridico de la corporación de todo esto? ​

Dias pasados dábamos a conocer la complicada situación en que se encuentra la edil del Partido Colorado Mtra. María de los Ángeles Márquez, según el informe de la Junta de Transparencia. En la nota apostábamos a la honestidad que nos tiene acostumbrados y esperamos convencidos que brindara a la población las explicaciones necesarias, buscando que su segura marcha hacia la diputación, sustituyendo a la ya poco creíble y desacreditada socialmente Cecilia Eguiluz no se viera manchada.

La búsqueda de su sinceramiento falló y en lugar de la demostración de honestidad se recibieron agravios. Lo bueno es que ante todos los golpes recibidos, seguimos trabajando y accedimos al texto de la Junta de Transparencia en su totalidad gracias a fuentes muy confiables que reconocen la seriedad de nuestro trabajo.

El informe firmado por el Dr. Luis Yarzabal, hombre conocido en la enseñanza del país, comienza con una exposición de antecedentes del organismo que él preside y las leyes que están vinculadas a la junta como son la ley 17.060, donde se define a los funcionarios públicos y su conducta y el decreto N°30/003.

En declaraciones tomadas durante la investigación que se realizó la expresidente María de los Ángeles Márquez, intenta en todo momento quedar fuera de todas las culpas cortando la piola por el lado más fino, haciendo un discurso que busca en todo momento implicar y culpar a los funcionarios del órgano legislativo departamental; siendo sus afirmaciones contradictorias con las manifestadas por los funcionarios.

Entre los elementos violatorios de la función pública, aparte de quedar con el dinero de los uruguayos, presentando licencias inexistentes; la entonces presidenta violó el derecho de Probidad, en la medida que no se verificó un accionar honesto en su conducta. En la misma línea de mala conducta le faltó lealtad y buena fe, violándose estos principios éticos a través de un accionar que no contempló la Constitución, la leyes y los reglamentos.

Se suma a lo expuesto anteriormente la transparencia. Faltó transparencia a la gestión, a través de un proceder que llegó a complicar el trámite burocrático de rutina.

Todos estos principios violados por quien pretende ser guardiana de los valores, y que se presenta como defensora de la honestidad, acusando de manera muy soliviantada, no fueron atacados en soledad. En todo momento la presidente de la Junta tiene un actuar conjunto con el Secretario General de la corporación, quien por omisión, desconocimiento de la reglamentación o ex profeso, en ningún momento advirtió los errores y omisiones, sino que dejo que todo continuara.

Al día de hoy lo real es que el informe llegó a la Junta y se recomienda en el mismo su pasaje al Consejo de Educación Primaria, por ser funcionaria de ese organismo. Los curules de Vamos Salto desconocieron los consejos del organismo y también continuaron la acostumbrada línea de violación del reglamento interno de la corporación y las leyes, no permitiendo con sus votos, que el Consejo de Primaria conociera lo dispuesto y comenzara la investigación correspondiente. No queremos pensar que están ocultando algo.

La pregunta es ¿Qué dice el Asesor Juridico de la corporación de todo esto?