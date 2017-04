Futsal: vuelve la actividad en la “A” y la “B”.

Vuelve la actividad del futsal tras el parate de Semana de Turismo, será la segunda de la tercera ronda en la “A” y la quinta de la segunda ronda en la “B”, los partidos en el gimnasio de Universitario que se vienen:

Viernes 21 de abril.

22.00 hs. Chaná vs River Plate. (A)

Sábado 22 de abril.

18.00 hs. Universitario vs Salto Rowing.(A)

19.30 hs. Tigre vs Peñarol. (B)

21.00 hs. Parque Solari vs Barcelona. (B)

22.30 hs. Arsenal vs Ferro Carril.(A)

Domingo 23 de abril.

19.00 hs. G5 vs Almagro. (B)

20.30 hs. Ceibal vs Florida.(A)

22.00 hs. Dublín Central vs Saladero. (B)

Fecha libre: Juventus (B).