Futsal: Universitario – Chaná el destacado de la fecha.

Nueva fecha para el futsal salteño en ambas divisionales, con todos los detalles:

Divisional A / Fecha 6 (2da Rueda)

Divisional B / Fecha 3 (2da Rueda)

GIMNASIO DE UNIVERSITARIO

Viernes 16 de marzo

20.30 hs. Barcelona vs Sud América (B)

22.00 hs. Atlético Juventus vs Tigre (A)

Sabado 17 de marzo

19.00 hs. Geneve 5 vs Salto Rowing (B)

20.30 hs. Universitario vs Chana (A).▶📽 (En Vivo por Salto Streaming)

22.00 hs. Saladero vs Salto Grande (B)

Domingo 18 de marzo

19.00 hs. Almagro vs Dublín Central (B)

20.30 hs. Florida vs Atlético Arsenal (A)

22.00 hs. Salto Nuevo vs Hindú (B)

Lunes 19 de marzo

22.30 hs. Parque Solari vs Nacional (B)

POLIDEPORTIVO DE FERRO CARRIL

Domingo 18 de marzo

20.30 hs. Ferro Carril vs Ceibal (A)

#Nota1: El partido en vivo será transmitido por la pagina de Facebook “Salto Streaming” y retransmitido por la pagina de la Liga