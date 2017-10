Futsal: sin actividad el próximo fin de semana.

Debido a los hechos de violencia sobre el final del partido de Ceibal – Universitario el pasado fin de semana los dirigentes de la Liga Futsal tomaron la siguiente resolución:

A raíz de los hechos acaecidos el pasado fin de semana la LSFS comunica:

1. La fecha no se fijara para este fin de semana, por ende creemos oportuno parar la liga por unos días para llamar a todos a la reflexión.

2. El otro fin de semana se jugarán los partidos pendientes (4 y 5 de noviembre). Rowing vs Saladero/ G5 vs Almagro/ Chana vs Atlético Arsenal (detalle a confirmar).

3. La actividad por tanto se estaría retomando en forma integra sobre el fin de semana del sábado 11 de noviembre.