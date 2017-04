Futsal: se viene una nueva fecha en ambas divisionales.

Gimnasio de Club Universitario.

Se jugará la tercera fecha de la tercera rueda en la “A” y la sexta fecha de la segunda rueda en la “B” en el futsal local, los partidos:

Viernes 28 de abril.

22.00 hs. Chaná vs Ceibal. (A)

Sábado 29 de abril.

18.00 hs. Saladero vs G5. (B)

19.30 hs. Universitario vs River Plate. (A)

21.00 hs. Ferro Carril vs Salto Rowing. (A)

22.30 hs. Peñarol vs Parque Solari. (B)

Domingo 30 de abril.

19.00 hs. Atlético Arsenal vs Florida. (A)

20.30 hs. Almagro vs Tigre. (B)

22.00 hs. Barcelona vs Atlético Juventus. (B)

Fecha libre (B): Dublin Central.

