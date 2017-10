Futsal: se viene la temporada 2017-2018

Se realizó el lanzamiento de la temporada 2017.-2018, el torneo de futsal salteño tendrá en juego la Copa VJ Sunset. En dos divisionales y con varios equipo nuevos que harán su debut en la disciplina el torneo promete ser apasionante.

Divisional “A”

Chaná, Ceibal, Universitario, Ferro Carril, Atlético Arsenal, Florioda, Tigre, y el Atlético Juventus

Divisional “B”

Salto Rowing, Saladero, G 5, Barcelona, Parque Solari, Nacional, Sud América, Salto Nuevo, Salto Grande, Hindú, y Dublín Central

FIJACIÓN DE LA FECHA INAUGURAL El próximo martes 17 se realizará la fijación oficial de la fecha inaugural que comenzará a jugarse el viernes 20 de octubre.

Divisional “A”

ATLÉTICO JUVENTUS vs FERRO CARRIL

TIGRE vs FLORIDA

CEIBAL vs UNIVERSITARIO

ATLÉTICO ARSENAL vs CHANÁ

Divisional “B”

PARQUE SOLARI vs SALTO NUEVO

DUBLÍN CENTRAL vs BARCELONA

SALTO ROWING vs SALDERO

SUD AMÉRICA vs HINDÚ

SALTO GRANDE vs NACIONAL

Fecha libre: G 5