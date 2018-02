Futsal: se retoma la actividad del Salteño 2017 – 2018.

El futsal salteño retoma su actividad este viernes 2 de febrero, con los detalles de unan ueva fecha en ambas divisionales:

Viernes 2 de febrero

20.30 hs. Salto Rowing vs Salto Nuevo (B)

22.00 hs. Saladero vs Almagro (B)

Sábado 3 de febrero

19.00 hs. Salto Grande vs Sud América (B)

20.30 hs. Geneve 5 vs Nacional (B)

22.00 hs. Atlético Arsenal vs Ferro Carril (A)

Domingo 4 de febrero

19.00 hs. Chaná vs Florida (A)

20.30 hs. Tigre vs Universitario (A)

22.00 hs. Barcelona vs Hindú (B)

Nota: los partidos Dublín Central vs Parque Solari y Ceibal vs Juventus no se disputarán por incumplimientos administrativos de Parque Solari y Ceibal.

Siendo ganadores los equipos de Dublín Central y Juventus por un marcador de 5 a 0.