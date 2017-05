Futsal: Chaná lidera en la “A”, Almagro y Tigre lo hacen en la “B”.

Los resultados de la Fecha 6 de la Tercera Ruda de la Divisional A y de la Fecha 8 de la segunda Rueda en la Divisional B.

DIVISIONAL A

Ferro Carril 4. Chana 9.

Ceibal 8. River Plate 3.

Atlético Arsenal 6vs Salto Rowing 5.

Universitario 12 vs Florida 3.

DIVISIONAL B

Almagro 10 vs Atlético Juventus 7.

Dublín Central 2 vs Tigre 8.

Peñarol 5 vs Barcelona 14.

Parque Solari 5 vs Saladero 1.

Principales Posiciones;

A: Chaná 48, Universitario 46, Ferro Carril 43.

B: Tigre y Almagro 43. Barcelona 35.