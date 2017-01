Funcionarios Municpales: No estamos dispuestos a “seguir siendo rehenes de la Junta Departamental”

Posted by

La Directiva de ADEOMS informó en horas de esta mañana que no está dispuesto el sindicato a “seguir siendo rehenes de la Junta Departamental” en alusión a que en ese ámbito se votó negativamente el Presupuesto Departamental, así como también el ajuste presupuestal, impidiendo que se realicen aumentos de sueldos en los últimos meses.

Encabezados por su presidente Juan Carlos Gómez, los integrantes de la gremial hicieron hincapié además que otorgan un plazo hasta el próximo mes de marzo para concretar un ámbito de negociación colectiva, instancia que ya no dependerá de las decisiones que se puedan adoptar en el legislativo departamental. Por lo demás, en la oportunidad se abordó la amplia temática que preocupa al sindicato considerándose que se deben buscar salidas distintas para alcanzar los objetivos” y que encontraron el obstáculo de la Junta, “como los aumentos salariales que hoy tiene un 0% por IPC de ajuste en el último cuatrimestre”, aunque señaló Gómez que “eso no es responsabilidad del gobierno departamental porque lo decreta el gobierno nacional en base a la inflación”, manifestándose “la incertidumbre que padecemos por el hecho de no saber las decisiones que la Junta pueda tomar en el futuro”. Por eso lo de lo de la ley de negociación colectiva “herramienta de contribución social y fortalecimiento laboral”, con lo que se espera alcanzar logros y la fijación del plazo para ello hasta el mes de marzo.

Fuente: La Prensa