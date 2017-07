Firmaron convenio por préstamo BID con OPP

Este jueves 6 de julio se firmó el préstamo del PDGS II financiado parcialmente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el que se considera mejorará la autonomía financiera de las Intendencias respecto del Gobierno Nacional, pudiendo así financiar obras, mayoritariamente de infraestructura.

Se volcarán en total US$ 90 millones, de los cuales US$ 75 millones se financiarán con recursos del BID y US$ 15 millones de contrapartida nacional, con carácter no reembolsables para las intendencias.

De acuerdo al documento, el Programa financiará actividades dirigidas al fortalecimiento de la gestión de cobranza de tributos y financiera, y la gestión de la inversión y riesgos incorporando criterios de adaptación al cambio climático. Además un componente inversiones para el desarrollo departamental financiará actividades en Estudios de Preinversión, Supervisión de Obras y Control de Calidad.

El acto de firma tuvo lugar este jueves 6 de julio en la sede del Congreso de Intendentes, ubicada en el Palacio Municipal, 2° piso, contándose con la presencia de los jefes departamentales de todo el país y el Director de la OPP Cr. Álvaro García.

Por la Intendencia de Salto, participó el secretario general, Lic. Fabián Bochia.