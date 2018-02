Fernando González (Recolección) “No corresponde un vertedero a cielo abierto, tenemos soluciones a corto y mediano plazo”

Fernando González Director del área de Recolección de la Intendencia de Salto se refirió a la problemática del vertedero municipal “El vertedero está en una situación caótica, hay que entender la problemática que se dio después de muchos años de tirar basura sin control. Ahora tenemos que solucionar el tema, no podemos amontonar más basura y no debemos hacerlo. Lo que se está generando no es solo el tema de incendios, no es el primer año que pasa. Nada se puede hacer de un día para el otro”.

“El vertedero contamina, se incendia, genera presencia de hurgadores, es una situación muy compleja. No se generó en un año ni en dos, hace más de 15 años que está ahí” indicó.

“Debemos buscar soluciones a corto plazo, se decide en el tapado de toda la basura que está ahí, vamos a reforzar el trabajo. Vamos a construir una fosa que se va a ir tapando continuamente, esa es la solución alternativa no definitiva y seguir tapando lo que está a cielo abierto”

Sobre la ubicación del vertedero municipal dijo “No corresponde un vertedero a cielo abierto, tenemos soluciones a corto y mediano plazo”. “La solución definitiva no va a ser de un día para el otro, pero vamos a brindar soluciones”

“Vamos a estar en las reuniones con los vecinos y mientras vengan a aportar tenemos las puertas abiertas, no me importa de que partido sea. Esto es responsabilidad de todos” expresó