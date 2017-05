Federico Álvarez Petraglia: Sería bueno que el señor Coutinho explique por qué dejó un déficit multimillonario en la Intendencia de Salto y encima anuncia su candidatura a la Intendencia para 2020.

El abogado representante de la Intendencia de Salto, Federico Álvarez Petraglia fue consultado sobre la rapidez con la que la Justicia convocó a los testigos e indagados dijo que se sorprendió para bien en el sentido que, lamentablemente en este país cuando ocurren este tipo de denuncias, suele haber mucha lentitud por parte de la Justicia. “Me da la impresión que la dimensión de la denuncia y del monto de dinero público involucrado en la denuncia, hace que se convierta en determinante comenzar a citar a los indagados”.

El juez decide si cita o no a cada persona que se sugiere. Nosotros presentamos pruebas y armamos un caso que luego las autoridades judiciales determinan si corresponde o no la convocatoria de los testigos e indagados, señaló el abogado.

La denuncia presentada es ante la presunción de ilícito tras el informe de la Auditoría realizado por la empresa Deloitte a pedido de la actual administración. “Nuevos elementos no hemos agregado a este expediente: veremos qué se solicita desde el juzgado y estamos esperando las citaciones por otro expediente, el del Congreso de Intendentes por el que se denunció una importante transferencia desde la Intendencia de Salto, porque el señor Coutinho, ex intendente, tenía una serie de asesores en el Congreso”. Esta denuncia pone en conocimiento de la Justicia Penal que la hermana de la ex secretaria general de la Intendencia de Salto figuraba como asesora, entre otros aspectos irregulares.

Esta transferencia de dinero está refrendada por la propia Cecilia Eguiluz, actual diputada y ex secretaria general de la Intendencia. Petraglia señaló que no hay contratos firmados, no hay definición de tareas, se desconoce en qué asesoraban al señor Coutinho. “No había dinero para la pensión alimenticia ni para pagar los sueldos pero sí para transferir fondos al Congreso de Intendentes para pagar el salario de alguien que se desconoce cuántas veces concurrió y en qué asesoraban al ex intendente”.

El abogado representante de la Intendencia señaló que sería bueno que el señor Coutinho explique por qué dejó un déficit multimillonario en la Intendencia de Salto y encima anuncia su candidatura a la Intendencia para 2020. “No sé qué mayor mal quieren hacerle al departamento”.

Eguiluz y Coutinho tienen fueros parlamentarios, no pueden ser procesados salvo que el Poder Legislativo decida levantar los fueros a ambos aunque nada impide que asistan al juzgado y declaren en forma personal para facilitar el trabajo de investigación.

Fuente: Radio Tabare.