Falta de lluvias y calor en Salto se mantendrían hasta abril

Todo el norte del país está bajo una emergencia agropecuaria causada como es notorio, por un agudo déficit hídrico que según anuncios meteorológicos a corto plazo, no tendría solución. En la noche del pasado viernes y sábado, se produjeron precipitaciones, como es notorio, que según la estación dependiente de Inumet en el Aeropuerto de Salto, sumó solo 11 mm.

En zonas rurales, salvo algunos puntos, en general el eje rondo entre escasos 5 a 10 mm, a 11 a 28 en Valentín y lo máximo en 30 mm, en la zona de Villa Constitución.

En ese sentido, son lamentablemente adversas las previsiones climáticas, que justamente no alientan mayores esperanzas al no vislumbrarse la producción de lluvias que puedan pesar en un alivio a la situación. A ello, se suma, que la ola de calor que se viene dando, también se mantendría lo que alentaría un mantenimiento elevado de evaporación de la humedad en campos, cultivos, etc.

Recién en abril se darían lluvias en zona norte

Según un uniforme de perspectivas climáticas presentado por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), la escasez de lluvias se extendería, al menos hasta el próximo mes de abril , en especial para nuestra zona norte del país. Noticia que viene a confirmar que la emergencia agropecuaria por déficit hídrico en los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Rivera, Tacuarembó y Durazno, esta totalmente justificada.

Según el informe de Inumet, las lluvias continuarán siendo escasas hasta abril en esa zona del país, por lo que se podría agudizar la situación. Y en el caso, de producirse las ansiadas lluvias, se estima que estás seguramente estarán por debajo de los acumulados normales que se dan en ese mes de inicio del otoño, cuando usualmente en ese mes, se da la época de lluvias. Situación que también se repetiría al sur del río Negro, por lo que las lluvias también se esperan serian pocas, pero con mayor posibilidades que en el Norte.

Probables lluvias de escasa acumulación el 10

En su pronóstico extendido, Inumet, señala que algunas precipitaciones se podrían dar el próximo sábado 10 de marzo, las que no superarán los 15mm de acumulación de agua.

En cuando a las temperaturas para los meses de marzo y abril, las mismas serán más altas que lo normal en todo el territorio. En principio, hasta el sábado 10 se esperan altas temperaturas que rondarán los 31°C en el norte y los 27°C en el sur como máximas.