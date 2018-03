Facebook: los dos años que llevaron a la red social al borde del abismo

La revista Wired, uno de los medios de tecnología y cultura pop más importante de Estados Unidos, realizó una investigación importantísima sobre los dos años que podrían cambiar para siempre a la red social de Mark Zuckerberg.

El medio estadounidense entrevistó a 51 empleados y exempleados de la compañía, que contaron con lujo de detalles cómo fue que Facebook cometió errores al manipular la forma de mostrar las noticias que los usuarios recibían en sus muros, ignoró las “fake news” y puede haber logrado que Donald Trump se convierta en el hombre más poderoso del mundo gracias a la injerencia rusa en las elecciones presidenciales.

¿La respuesta de Facebook? Por ahora, la red social busca alejarse de las noticias y centrarse en “las personas”. Por ese motivo, anunciaron que se iban a enfocar en “amigos y familiares”, en detrimento de los medios, aunque hay una salvedad: las noticias más likeadas, compartidas y comentadas se seguirán mostrando. ¿Serán noticias verdaderas o falsas?

De red de moda a red de fake news

En los primeros años de Facebook, las decisiones de Zuckerberg habían llevado a la compañía a crecer de manera impresionante. Pasó de ser un espacio para estudiantes, a que 1 de cada 4 personas en el mundo tengan su perfil en la red social. De permitir publicar solo texto, a ser una herramienta para subir fotos, videos, audio y más. El ecosistema Facebook se empezó a “comer” a Internet.

Las celebridades, políticos, deportistas, medios no podían pensar sus estrategias de comunicación y distribución de contenidos sin incluir a Facebook. Los usuarios, no se imaginan conocer a alguien que no tenga una cuenta en la red social.

“Todo gran poder conlleva una gran responsabilidad”, es la frase del Tío Ben que marcó a fuego a su sobrino Peter Parker, Spider-Man. Lo mismo aplica a una plataforma que se convirtió en el espacio de consumo de información de millones de personas.

En los últimos tiempos, de la mano de los medios de comunicación, con cientos de miles de seguidores, Facebook se transformó en un centro de información para la mayoría de los usuarios. El problema es que la plataforma no distingue entre una noticia de un medio serio y reconocido, de una nota en broma o, peor aún, de noticias falsas que muchas veces son las que más repercusión logra. Para el algoritmo, lo importante es que de alguna manera hayas interactuado con el contenido. Si es así, la publicación puede llegar a dar la vuelta al mundo.

En 2012, la red social más importante para compartir noticias no era Facebook, era Twitter. La velocidad de los posteos de 140 caracteres hizo que se transforme en una gran influencia en la industria de las noticias.

Para Zuckerberg, era una “rivalidad amenazadora”, afirmó Wired, por lo que aplicó una estrategia que replicó con competidores a los que no pudo comprar: “copió y aplastó”. Luego de ajustar el feed para incorporar material de los medios y hacer una campaña entre los editores sobre los beneficios de llegar al público mediante la plataforma, a finales de 2013 había acorralado a Twitter y ,”a mediados de 2015, había sobrepasado a Google como líder en la derivación de lectores” hacia los sitios de noticias.

Al presentar del mismo modo la publicación de una persona sobre su bebé y una noticia, Facebook decía que “democratizaba la información”, recordaron Nicholas Thompson, director de la revista, y Fred Vogelstein, el periodista con quien escribió el reportaje. “Uno veía lo que los amigos querían que uno viera, no lo que decidía un editor en una oficina de Times Square. Pero es difícil argumentar que eso no fue una decisión editorial. Puede haber sido una de las más importantes de la historia”.

¿Cómo decidía Facebook qué noticias eran tendencia y cuáles no? Con un equipo muy chico, de 25 periodistas, que manejaban los Trending Topic de la plataforma. Pero para una empresa tan tecnológica, el error humano podía ser muy caro, especialmente cuando afectaba o jerarquizaba temas de agenda política o cuestiones ideológicas.

¿Qué hacía este equipo? Si veían una noticia relevante, como un desastre natural, un tiroteo o similar, y la gente no lo compartía, lo “inyectaba” de forma manual en los muros de los usuarios para informarlos.

En marzo de 2016, Facebook despidió a Benjamin Fearnow, uno de los “curadores” del equipo de trending por filtrar información a otro medio norteamericano, Gizmodo. A Fearnow le preocupaba la forma en la que Facebook podía manipular la información.

Este sitio fue el que en mayo de 2016 informó que el área de Trending Topic “manipulaba” la información para mostrar menos noticias conservadoras, especialmente la relacionada a los republicanos, el partido de Donald Trump.

Para resolver este problema, en agosto de 2016 Facebook decidió eliminar al equipo de Tendencias y trabajar con una herramienta, desarrollada por un equipo de ingenieros en Seattle, para que la plataforma identifique, de manera automática, las “noticias relevantes”.

Los periodistas serían reemplazados por computadoras, que decidirán lo que verán los usuarios. Para muchos, esto fue el inicio del fin: el crecimiento de las fake news y la injerencia rusa en las elecciones de Estados Unidos.

¿Por qué vemos el posteo de un amigo y no de otro? ¿Por qué nos aparece la foto que subió un familiar y no la de la cantante que estamos siguiendo? La respuesta es que un algoritmo es el encargado de seleccionar los contenidos que nos pueden llegar a interesar por sobre otros.

Sin embargo, la realidad suele ser más compleja. Un algoritmo es una serie de fórmulas matemáticas que se deben seguir para resolver un problema. Pero a esas fórmulas las escriben seres humanos, con sus propios intereses y objetivos.

En busca de ganarle a otras plataformas, Facebook fue modificando los elementos y las formas de publicación y jerarquización que eran más importantes para el algoritmo. En un momento eran los posteos con links, después fueron los videos subidos directamente a Facebook. Si se veían 3 o 30 segundos, poco importaba. Más adelante, el algoritmo empezó a mostrar más a los videos que duraban más de 60 segundos. Después priorizaron los videos en vivo y los usuarios se podían encontrar con varias publicaciones de este tipo.

En el futuro, Facebook busca seguir apostando a ser una competencia real de YouTube. Para eso lanzó Watch, una plataforma dentro de la red social en donde le pagan a diferentes productoras para que hagan programas exclusivamente para Facebook.

El principio del fin

En noviembre de 2016, Donald Trump ganó las elecciones presidenciales. Mark Zuckerberg afirmó que era “bastante loco” pensar que las fake news ayudaran al magnate a transformarse en el hombre más poderoso del mundo.

Un mes más tarde, Facebook le declaró la guerra a las noticias falsas y contrató a una periodista de CNN, Campbell Brown, para “mejorar las relaciones con la industria de los medios”.

Pero eso no fue todo. En septiembre de 2017, la red social confirmó que grupos rusos pagaron por lo menos 100.000 dólares para publicar avisos enfocados en votantes norteamericanos. Un periodista, además, reveló que la propaganda de Rusa fue compartida 340 millones de veces en la plataforma.

En enero de este año, Facebook anunció cambios masivos para “mejorar el tiempo que los usuarios pasan en la plataforma”. Para esto, la red social decidió enfocarse en las personas y no tanto en los medios, dándole prioridad a los posteos de amigos y familiares y no tanto a las noticias.

La novedad no cayó bien en los medios, y tampoco en Wall Street: las acciones de la red social cayeron tras el anuncio.

En esa época, Facebook también admitió que su plataforma puede tener efectos negativos en las personas que abusan de ella. “Mi desafío personal para 2018 es concentrarme en la solución de estas cuestiones importantes. No lograremos evitar todos los errores y los abusos pero actualmente cometemos demasiados errores en la implementación de nuestras políticas y en la prevención del mal uso de nuestros instrumentos” escribió en un posteo Zuckerberg.

