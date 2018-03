Fabián Bochia (Secretario General) “El Frente Amplio es la gran herramienta de cambio, entre otras cosas para sacar al peor gobierno de la historia moderna”

El Secretario General de la Intendencia de Salto, Lic. Fabián Bochia habló sobre diferentes temas, en primer lugar hizo referencia al proyecto de amnistía de deudores de patente “Estuve la semana pasada en Soriano en la expo activa y el congreso de intendentes, lo que creo es que hay que buscar un consenso para que las 6 intendencias del Frente Amplio tengan la misma postura. Mañana habrá un congreso de intendentes y esperemos que exista una normativa que la gente pueda cumplir”.

“Hoy se reúnen los representantes de las intendencias frenteamplistas y mañana en el congreso. La iniciativa es tratar de interrelacionar y llegar a un consenso entre las intendencias frenteamplistas” agregó.

Sobre la línea de ómnibus a la zona de Corralito y Nueva Hespérides “se llegó a un acuerdo mediante el cual la empresa COSA retomó la línea a Arenitas Blancas, mientras que el traslado al Hipódromo lo seguía haciendo la línea urbana la Intendencia. Se hicieron entonces algunas reuniones con las comisiones de Corralito, Nueva Hespérides y Arenitas Blancas, con el fin de encontrar una solución en el ajuste de los horarios. En ese proceso se contó con la participación de autoridades de Secundaria y se llegó a un acuerdo para dar solución a los alumnos, que era lo prioritario, para que pudieran asistir al liceo. Los estudiantes decidieron, en acuerdo con los padres, asistir de mañana a los centros de estudio, y es por eso que se fijaron dos frecuencias, una de Corralito a primera hora de la mañana, y otra después del mediodía, cuando terminan las clases de los estudiantes”.

Bochia se refirió al tema de AFE con la intendencia de Salto “Nos reunimos con el presidente y vicepresidente de AFE, ellos presentaron un recurso, estamos en eso y a partir de que la Suprema Corte aclare desde cuando se puede efectivizar. Todo acuerdo tendrá que ser ratificado por la Junta Departamental”

En referencia a la relación entre la intendencia y la Mesa Departamental del Frente Amplio manifestó “No hay que olvidar que este intendente presentó a todos los órganos del Frente Amplio los cargos de confianza y directores para que la fuerza política se expresara sobre cada uno de los nombres. Cuando se tiene esas actitudes, a veces esas expresiones tan fuertes no son convenientes. Nosotros comenzamos a trabajar con la aprobación de cada uno de los directores por parte de la Mesa del Frente Amplio”.

Sobre las declaraciones de algunos dirigentes del Frente Amplio expresó “Nosotros creemos que hacer concursos para casi todos es de frenteamplistas, firmar una resolución de que los funcionarios se van al fin de la administración es de frenteamplista, dar la cara es de frenteamplistas. Estar al día con los sueldos es de frenteamplista. Se han dado pasos que otras intendencias no han dado”.

A propósito de la reunión entre parte del gobierno argentino y uruguayo sobre proyectos binacionales “Está bien encaminado, restan estudios de factibilidad, se han dado pasos cortos y bien encaminados, hemos encontrado apoyo nacional”.

Sobre las denuncias a la pasada administración manifestó “Nosotros entendimos que habían situaciones que ameritaban la intervención del poder judicial. Cada una de las intervenciones del poder Judicial nos han dado la razón a nosotros. Nosotros no manejamos los tiempos de la justicia”.

Sobre la posible asunción de Alejandro Noboa como intendente una vez que Andrés Lima tome licencia por campaña electoral dijo “Hemos hablado con el, Alejandro trabajó con nosotros y luego planteó discrepancias y se fue. Entendemos que Andrés va a ser nuestro candidato por lógica, nosotros ganamos por el Frente Amplio, no olvidamos a los frenteamplistas que nos votaron y los que no votaron a Andrés y lo hicieron a Ramón Soto y Ramón Fonticiella, nosotros no lo olvidamos. El Frente Amplio es la gran herramienta de cambio, entre otras cosas para sacar al peor gobierno de la historia moderna. Aspiramos a que Noboa se encargue de la intendencia en los 5 meses finales”.

“Creo que el Frente Amplio va a tener que generar una estrategia que además de Andrés tenga otros candidatos” resaltó.