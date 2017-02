¡EXPLOTÓ LA BOMBA! Gran estafa??? Podrían llevar a la cárcel a Coutinho y cia?? SE DESCUBRIÓ EL ENGAÑO???

En la mañana de este viernes se desarrolló una conferencia de prensa que tuvo como cometido explicar el proceso de auditoría que derivó en una denuncia penal presentada en el Juzgado de 4º Turno por parte del Dr. Federico Alvarez Petraglia.

El director de tránsito, Rafael Di Donato, en representación del equipo de gobierno departamental, dijo que “esta auditoría se transforma en un hecho político. En este gobierno departamental no hay animosidad personal contra ningún dirigente político ni nadie que haya pertenecido al gobierno anterior. No compartimos los insultos y reproches que se han dado a conocer porque eso no corresponde a esta fuerza política. El conflicto político fue resuelto en mayo del 2015 cuando la ciudadanía eligió a nuestro compañero Andrés Lima como intendente de Salto”.

El Dr. Alvarez Petraglia dijo en tanto que “la auditoría llevada adelante por una empresa reconocida a nivel nacional e internacional que da garantías absolutas de independencia e imparcialidad. De la auditoría lo que surge la consideración por parte nuestra que los hallazgos de la misma establecen indicios de irregularidades y es un deber de todos, incluso del intendente, que ante esto comete el delito de no denunciar ante la presunción de un delito. Lo que se hizo en el día de hoy fue el raconto de irregularidades de cosas que se hicieron pero no se hicieron, fideicomisos que totalizan en el período a 429 millones de pesos y se constatan obras que se repiten de un fideicomiso a otro existiendo una duplicidad de fondos que tienen que explicarse porque hay personas que firman y certifican que esas obras se hicieron”.

¿FIEICOMISO O PRESTAMO?

El profesional destacó, además, que “el fideicomiso con la empresa Perwil para que gestionara el cobro de morosos de contribuyentes, el propio Tribunal de Cuentas establece con claridad absoluta es que ese fideicomiso encubrió un préstamo porque se adelantaron 73 millones de pesos”.

El Dr. Juan Pablo Cesio mencionó que “cualquier fuerza política que accede a un gobierno lo único que le interesa es poder desarrollar su programa y cuando esta fuerza decide en su mayoría por esta administración, tuvimos que dedicarnos a cuestiones que nos ocuparon tiempo y espacio que nos impidieron que el departamento siguiera creciendo. Debimos demostrarle a los proveedores que esta era una administración diferente gracias a una correcta y seria administración que nos permitió en corto tiempo acceder a la credibilidad en el sistema financiero, y esto marca una diferencia política. Durante mucho tiempo se quiso imponer un discurso en donde lo más importante era la gestión y lamentablemente la mala gestión impidió el crecimiento del departamento y eso se constata en la auditoría. No es lo mismo nunca gestionar una empresa privada que un gobierno departamental y eso va a quedar claro con el ejercicio de nuestro gobierno”.

Cesio citó como ejemplo lo sucedido con la planta de reciclado en el vertedero municipal, proyecto del primer gobierno frenteamplista, que en la auditoría se constató no existía ninguna de las obras certificadas con fondos del Fondo de Desarrollo del Interior.

MOVIMIENTOS LLAMATIVOS

También el encargado de auditoría por parte de la administración, Alejandro Bermúdez, citó situaciones llamativas como el Fideicomiso I en donde se constataron varias irregularidades, “así como inconvenientes para la investigación por la falta de colaboración de muchos funcionarios municipales y la inexistencia en algunos casos de documentos. Otro caso curioso es en el área de contaduría referida a compras con dinero a rendir con gastos que no pueden rendirse, como en el caso de un funcionario que recibió 1.200.000 pesos y a los días 700.000 más para la compra de combustible y algunas facturas no están firmadas y grandes cantidades de combustible pagos que no se justifican”.

Finalmente el secretario general de la intendencia, Lic. Fabián Bochia, dijo que “es una auditoría independiente, no la hizo un contador amigo. La auditoría marca situaciones que ameritan un análisis penal y llegó la cesación de pagos para la intendencia cuando el país estaba en su mejor momento. Queremos saber que pasó con el dinero de los salteños”.