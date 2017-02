Explota Termas del Arapey en febrero y en carnaval

En la mañana de este viernes se realizó una rueda de prensa en el Palacio Córdoba para anunciar actividades de febrero en Termas de Arapey. En la misma participaron autoridades de la administración departamental, la Liga de Turismo de Termas de Arapey, representantes de Salto Emprende y encargado del centro termal.

La directora de turismo, María Noel Rodríguez, dijo que “este año hay múltiples actividades en centros termales. En Arapey están trabajando cuadrillas de obras, de servicios públicos y funcionarios para dejar en óptimas condiciones el lugar para el feriado de carnaval. Se están haciendo arreglos como las calles internas en zona de camping, el mejoramiento de los 19 kilómetros de acceso a Arapey, que hace transitable el acceso y que formaba parte de un reclamo de mucho tiempo comprometidos durante este 2017 a una solución definitiva. También contamos con la colaboración del programa Salto Emprende que nos permitieron la presentación de un folleto de Arapey para ser distribuido en todo el país. Los resultados son muy buenos”.

DESFILES

Rodríguez agregó además que “se viene carnaval en Arapey con el desfile, actividades culturales, recreativas, deportivas, para que se vuelva a lucir como todos los años”.

Por su parte el presidente de la Liga de Turismo de Arapey, Oscar Arrieta, dijo que “la Liga de Turismo y Desarrollo de Arapey se creó hace poco más de un año y nació un poco a impulso del Centro Comercial, Salto Emprende y la intendencia. Queríamos que el mejor balneario termal del país, tuviera mucho más que agua caliente. El fin es tratar de apoyar lo que haga la intendencia obteniendo otras actividades que complementen el agua caliente. La carretera se arregló como otros lugares del centro termal reconociéndose que Arapey tiene un atractivo único como es el paisaje”.

Se adelantó en la conferencia que las actividades en el centro termal incluyen lo realizado el pasado 6 de febrero con Ambar y A Plena Samba, este sábado Vanesa Britos y Marcelo Bidart, escenario interactivo y juegos inflables para el 26 y 27 tener la fiesta de carnaval.

La intención es recuperar el carnaval de otros años, donde los propios visitantes son partícipes de esas actividades que incluye la conformación de una batucada “Unidos de Arapey” que tiene intención de pasar a ser comparsa y en el escenario estará actuando Latin Plena con acción de la reina en las piscinas. El 27 de febrero será el desfile de la farándula carnavalera de la ciudad con Malumbé, Imperio del Samba, comparsas de Belén, Constitución y Africanitos que pertenecen al Club de Niños La Tablada que van a estar en los dos desfiles.

TRABAJO EN CONJUNTO DE EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS

La Lic. Andrea Zunini, por Salto Emprende, dijo que “el folleto institucional de Arapey era un producto esperado hace mucho tiempo y se ha logrado captar la necesidad y plasmarlo. Implicó adherir mano de obra y proveedores salteños que reflejan la oferta hotelera de Arapey, público y privado, con una gran variedad de servicio apoyando al pequeño empresario local. Lo público y lo privado pueden trabajar juntos y lograr cosas muy buenas para todos. Agradecemos al programa Uruguay más cerca de OPP que nos permite llegar al interior de Salto a apoyar a emprendedores de la zona como ya ha sido en Belén, Constitución y Arapey”.

Mario Berriel como encargado del centro termal sostuvo que “hemos demostrado que el trabajo y el diálogo permanente nos han permitido superar momentos muy difíciles. Hubo mucha recuperación e inversión, pero lo más importante es saber a donde va la inversión en cada una de las acciones que se llevan a cabo. Tenemos un tiempo hermoso por caminar y si seguimos trabajando de esta manera, seguramente vendrán tiempos de realizaciones para todos”.

Finalmente el secretario general de la intendencia, Lic. Fabián Bochia, dijo que “tenemos la obligación de mirar globalmente las situaciones. Arapey no es un centro turístico, es un polo de desarrollo por el trabajo que se genera, las inversiones, las empresas, los proveedores. Esto no se detiene, en Arapey se puso hace un año un cartel que dice: “Gente en obra”. Ese cartel no se sacó más porque no se ha parado de trabajar. Será un polo de desarrollo que va mucho más allá del enclave y repercute en todo el departamento”.