Ex Intendente Ramón Fonticiella: “Lo que dice Coutinho en ese mamotreto que explica que está todo bien, precisamente confirma que esta todo mal”.

Tras la denuncia presentada por la Intendencia de Salto sobre el resultado de la auditoria en la Gestión Coutinho se filtraron dos audios de grupos de wats app el primero del Senador Coutinho que en días pasado lo dimos a conocer en nuestro portal y el segundo audio es del ex Intendente Ramón Fonticiella el cual transcribimos las siguientes palabras de Fonticiella:

“Creo que lo que concreta la auditoria en investigación y denuncia no es otra cosa que confirmar una parte de lo que nosotros denunciamos con documentos en la mano.

Quiero que todos sepan que hay importantes detalles de la auditoria que tuve el honor en brindarlos, así como documentación sobre todos en fidecomiso, parque del sauzal etc.

Y que posiblemente y ayer se lo dije al abogado de la intendencia cosa que ahora dice Coutinho, en ese mamotreto que explica que está todo bien, precisamente confirma que esta todo mal, porque en otras cosas dice que no hizo el parque sauzal y que la plata la gastaron en el muelle negro cuando yo tengo documentación firmada por su gente que la plata la gastaron en el parque de sauzal.

Gracias por todo y gracias por pensar cómo piensan.”