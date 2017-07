Estefi Berardi contó sus secretos para tener un cuerpo ideal

Estefi Berardi contó que para cuidar su cuerpo entrena todos los días, va al gimnasio y toma clases de danza

Además asegura que come sano: proteínas con verduras, aunque siempre se da un permitido, Ama el helado y los chocolates

“Mi vida es siempre diferente, a veces grabo y voy a danza o al gimnasio y en otras oportunidades hago fotos para campañas. También viajo mucho para hacer presencias”

“Las presencias me permiten conocer a mucha gente que me sigue en las redes. Mis seguidores son lo más lindo de esta carrera”

“Siempre hago planes diferentes y divertidos en mi tiempo libre, con mi novio o mis amigos”. Estefi está de novia con Sergio Celli, su ex compañero de Combate. “No es celoso, es un compañero increíble y me banca en todas. eso sí, me dijo que se está acostumbrando a que salga en fotos con poca ropa”

La mayoría de mis seguidores son niños y adolescentes, que tienen muy buena onda y son muy regaleros. Me dan cartas y manualidades que ellos mismos hacen como cajas pintadas con chocolates o peluches. Son increíbles”

Actualmente Estefi conduce un programa de juegos en las medianoches de El Trece y también coconduce junto a Jorge Moliniers el ciclo “Casting Móvil” en Quiero Música