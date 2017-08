Este martes se retoma negociaciÃ³n por la adecuaciÃ³n de funcionarios municipales

Este martes se retoma negociación por la adecuación de funcionarios municipales

Desde este martes se retoma la negociación entre el sindicato de trabajadores municipales y la Administración, referida a la adecuación de los funcionarios al escalafón, la que se había suspendido días atrás.

El director de Hacienda de la Intendencia, Gustavo Chiriff, explicó que “se había suspendido debido a algunos inconvenientes encontrados en el proceso, que no correspondían con el espíritu de la negociación colectiva llevada adelante con Adeoms. Fue así que se abrió una mesa de diálogo en donde se llegó a la posición de volver a organizar las mesas de negociación para poder continuar con el proceso de la adecuación funcional, las que comenzarán a trabajar este martes”.

Sobre los alcances de este proceso, Chiriff explicó que “esta adecuación tiene como base la tipificación de tareas correspondientes al decreto 57 del año 92, que establece los criterios para adecuar a cada uno de los funcionarios. Uno de los criterios es tener en cuenta a aquellos que no fueron adecuados en el 2015 así como a aquellos que por alguna situación particular están en una función que no corresponde al grado, con una antigüedad mayor a los seis meses en la misma”. Chiriff también aclaró que “no se hará la adecuación de los que ingresaron a partir del 2015, ya que el espíritu de esta Administración es lograr equidad entre los funcionarios”. A partir de ahora, entonces, “se va a trabajar los martes y los jueves en las distintas áreas, y este proceso nos plantea más claridad”.

Por su parte, el secretario general de la Intendencia, Fabián Bochia, dijo que “se retoman las negociaciones luego de unos días, en base a un diálogo mantenido con el sindicato. Queremos que esto llegue a buen puerto con la representación de los trabajadores a través del sindicato y de la Administración por quien el intendente y quien habla determine”.

Bochia enfatizó que “la adecuación significa respetar las tareas que cada uno de los funcionarios hace. Pretendemos que cada funcionario se encuentre con la tipificación adecuada y la remuneración que le corresponde”. De esta manera, “aquello que prometimos, que fue acordado con el sindicato y refrendado ante la Dirección Nacional de Trabajo, se cumple, que es pagar lo justo a cada funcionario”.