El transporte de los estudiantes liceales del interior del departamento seguirá realizándose a través de empresas privadas

El transporte de los estudiantes desde y hacia los liceos del interior del departamento que provee la Intendencia de Salto, seguirá realizándose a través de empresas privadas como forma de brindar un servicio más adecuado a los jóvenes que asisten a clases. Así lo confirmó el director de Descentralización de la Intendencia, Sergio García da Rosa.

La decisión fue tomada teniendo en cuenta que algunos ómnibus de la comuna, que ya no cumplen funciones en el servicio urbano de transporte, no resultan adecuados para realizar esos recorridos debido a los caminos por los que deben transitar. El jerarca recordó que esos vehículos no cuentan con baño ni calefacción y tienen asientos de plástico.

El año pasado fueron contratadas varias empresas para que cumplieran ese servicio de transporte de los estudiantes, buscando que fuera más seguro y que los jóvenes llegaran a tiempo a los liceos, lo que se mantendrá en el presente año.

En varios casos, los jóvenes deben viajar muchos kilómetros y es deseable que el vehículo que los transporta sea cómodo y cuente con aire acondicionado. “En Cerros de Vera, el ómnibus llega el lunes temprano y vuelve el viernes con los estudiantes, para regresarlos a sus hogares”, explicó García da Rosa. Buscando mejorar las condiciones del servicio, “en ese caso se dispuso de un coche especial, porque anteriormente el ómnibus a Valentín tenía que pasar por allí antes de llegar a su destino y los estudiantes llegaban a sus hogares de noche y tras muchas horas de viaje”.

También se mejoró el transporte de los jóvenes que viajan desde Arapey y Belén hasta el liceo de Villa Constitución, así como el de Puntas de Valentín, donde se cumple un servicio diario al liceo de Rincón, y el de San Antonio. Desde Laureles, el servicio pasa por Campo de Todos, lo que permite que muchos estudiantes ahorren varias horas de viaje hasta los centros educativos.