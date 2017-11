El hombre de las mil caras de Hollywood: decenas de personajes pero no lo conocés

Doug Jones es quien está detrás de los personajes más recordados pero nadie sabía, hasta ahora, cómo era su verdadero rostro o quién era el que estaba por ejemplo, detrás del maquillaje de Fauno en el “Laberinto del Fauno” o el “hombre pálido” de la misma película.

Pero no fueron las únicas, Jones también personificó a personajes que aparecen en Hellboy, Buffy The Vampire, Batman Returns, entre otras. Y ahora está por estrenar otra película como Star Trek: Discovery y The Shape of Water, ganadora de premios en el Festival de Venecia.

Al entrar a un restaurant -como narra el periodista de Buzzfeed, Adam B. Vary– todos se dan vuelta. Pero no por distinguirlo como una estrella de Hollywood, sino por su particular rostro, su estatura y su extrema delgadez: 1.90 metros y tan solo 65 kilogramos.

“Soy contratado porque soy alto, flaco y con otros talentos, pero los que hacen efectos especiales de criaturas aman a los flacuchos porque pueden armar sobre ellos y hacerlos voluminosos”, se sincera Jones. Sin embargo, el particular actor indica que su sueño era otro pero que la industria lo fue colocando en los papeles que lo hicieron famoso. “Yo era un tipo tonto que se relacionaba con Jerry Lewis y Dick Van Dyke y La Isla de Gilligan. Pensé que sería uno de ellos. Nunca me puse a hacer trabajo de disfraces. No sabía que realmente era una opción dentro de la carrera”.

Su primer trabajo no fue en el cine, sino en una publicidad para Mc Donald’s que resultó ser su puntapié a varios trabajos. En ella presentaba productos nocturnos -Mac Tonight- con una máscara con forma de luna que cubría la totalidad de su rostro.

A pesar de las críticas que le hacían por su cara, llegó a ser el favorito para trabajar con Tim Burton o Guillermo del Toro. Con Burton participó en Batman Returns, mientras que con el director español se convirtió en su actor emblema para sus trabajos como en The Angel of Death

El director Guillermo del Toro vive deslumbrado con Jones. Creo que él es, si no el más comprometido, uno de los actores más comprometidos con los que he trabajado. Lo he visto sangrar literalmente. Como en The Angel of Death, el mecanismo que movía las alas y los ojos en esa criatura era tan pesado que le rompía la piel, debajo del traje, debajo del maquillaje, debajo de todo. Y Doug siguió trabajando hasta que terminamos ese día. Tengo admiración perpetua por eso”.