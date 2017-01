DESTROZADO: ¿El dolor del ex intendente German Coutinho es la pérdida continua de dirigentes hacia el partido Nacional?

Todo indica que el mundo gira en torno a las redes sociales y en ese sentido Uruguay y nuestros políticos no son ajenos a la nueva forma de expresarse. La realidad parece indicar que hay una nueva forma de concebir la militancia y el enfrentamiento de ideas y que todo marcha a través de las redes sociales y las cuentas personales, donde cada uno opina sobre el tema que entiende vigente y seguidores y detractores comentan los dichos del dirigente que sea.

Salto poco a poco va entrando en esa nueva manera de concebir la expresión de opiniones y la confrontación. Entre los primeros que salieron a opinar en este novel 2017 se destacó el ex intendente del departamento y actual senador de la República por el Partido Colorado y el sector Vamos Uruguay, Germán Coutinho; quien al parecer y a juzgar por sus dichos se muestra muy molesto por las afirmaciones que han venido saliendo desde el Frente Amplio y de los distintos dirigentes departamentales de la coalición de izquierda, que no paran de criticarlo a pesar de la tranquilidad política de enero a la que estamos acostumbrados.

Las palabras usadas por el miembro del Senado Nacional en las afirmaciones vertidas en su cuenta de facebook, dejan entre ver la ofuscación personal por las pruebas que van apareciendo, donde sistemáticamente se muestra que la Intendencia de Salto estaba en una crisis sin parangón, y que al momento que Andrés Lima llegó al gobierno de la mano del Frente Amplio, parecía no tener salida.

Poco a poco el clima económico fue cambiando y la administración se fue recuperando y consolidando, de manera tal que como se expresó en alguna nota anterior, Lima no tiene competencia opositora para la reelección ya que cierra el año con un apoyo brillante en su gestión.

El dolor del ex intendente debe venir por la pérdida continua de dirigentes, donde algunos de ellos se pasaron a las filas de sus otros aliados, pero siempre adversarios “los Blancos”, tibiamente liderados por Carlos Albisu.

Las pruebas que se piden por parte del ex intendente están todas presentadas y a la vista y lo que se hizo y se continua haciendo es pagando las deudas contraídas durante todo el desarrollo del gobierno de Vamos Salto, donde se derrochó el dinero de los salteños sin límite alguno.

La grandeza de un político está en reconocer los errores cometidos y buscar las salidas, en asumir cuando se equivoca y en mostrar a sus liderados que errar es humano. Lo mejor que podría hacer el actual senador de la República Germán Coutinho es asumir sus equivocaciones e instar a sus fanes a que construyan y aporten ideas para esta nueva etapa.

Foto: La Prensa