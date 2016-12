El conmovedor mensaje que Vin Diesel le envió a Paul Walker

A una semana del estreno del tráiler de la octava entrega de Rápido y furioso, el actor Vin Diesel recordó en las redes sociales a su amigo, Paul Walker, quien falleció en 2013 en un accidente automovilístico.

“El arduo camino de la producción, la desafiante tarea de filmar este último capitulo. El estreno del tráiler, que rompió el récord mundial… Tú, Paul, me has dado la fuerza, el propósito y la resolución. Te prometí que haríamos algo de lo que estarías orgulloso y ruego que lo hayamos logrado… Te extraño. La familia por encima de todo”, dice Diesel junto a la imagen de ambos que compartió con sus millones de fans en Instagram.

La última parte que vimos de esta franquicia fue Furious 7, donde por última vez pudimos ver a Paul Walker en la piel de Brian O’Conner.

Con el lanzamiento del adelanto –que ya acumula millones de reproducciones en YouTube–, los seguidores descubrieron que la última cinta se titulará The Fate of the Furious y que llegará el 12 de abril de 2017.

El filme de acción –dirigido por F. Gary Gray– cuenta con las actuaciones de Jason Statham, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez y Tyrese Gibson.

Además de Charlize Theron, se unen por primera vez a la franquicia la también ganadora del Oscar Helen Mirren y Scott Eastwood, hijo de Clint.

Diesel ya confirmó que la saga continuará. Está previsto que la novena cinta se estrene en abril de 2019, mientras que la décima entrega en 2021.