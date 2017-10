El cacahuate transgénico podría librar al mundo de las alergias

El profesor Rajeev Varshney, del International Crops Research Institute for the Semi­Arid Tropics (Instituto de Investigación de Cultivos Internacionales para los Trópicos Semiáridos), dijo que, la investigación de su equipo no solo ayudaría a quienes padezcan alergias severas, sino también sería un impulso para la agricultura del cacahuate en países en desarrollo. Esto, porque el estudio también ha averiguado cómo aumentar la producción agrícola. “En países como India o de África central y occidental, la productividad de los cultivos de cacahuate es muy baja”, dice el profesor Varshney. Una investigación sobre el genoma ayudaría a incrementar su producción y reducir sus agentes alérgicos, solucionando los dos principales problemas relacionados con el humilde cacahuate.