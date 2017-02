Edil del Partido Nacional Dr. Carlos Silva: la Administracion Coutinho fue la peor gestión financiera y económica de la Intendencia.-

En diálogo con el Programa de Radio Arapey “La otra Cara de la Noticia” emitido de Lunes a Viernes de 7.30 a 9.30, el Edil del Partido Nacional, Dr. Carlos Silva, manifestó:

Nosotros hemos tenido algunos datos de encuestas que hemos manejado internamente, las que muestran una paridad de los tres partidos, pero en el siguiente orden: el frente amplio por encima con

Lima, luego Albisu y por último Coutinho.-

Y bueno… los numeros son esos, veremos luego qué pasa cuando las empresas hagan públicas sus encuestas.-

Creemos que es el camino, nosotros estamos para acceder al gobierno Nacional y Departamental.-

Por otro lado, aseguró que no habría alianza con Coutinho: hay muchos salteños que están viendo en el Partido Nacional la opción de gobierno.-

Y siguió: recordamos que estas son etapas, la primera es la elección interna, la segunda es la elección nacional y la tercera es la departamental.-

La gente está evaluando que han pasado muchos políticos y no han sabido manejar la Intendencia como lo supo hacer el Partido Nacional.-

No hay municipal que no reconozca que el mejor período de gobierno fue el del Cr. Minutti.-

Hoy, creo que esa polarización se terminó, de lo que fue el Frente Amplio con el Partido Colorado: hoy la realidad es otra, la gente lo está viendo, los

medios de prensa lo han reconocido; hoy está dividido en tercios o hay una polarización del Frente Amplio pero con el Partido Nacional.-

El gobierno pasado gastó más de lo que recaudó; la política es como la familia, si uno gasta mas de lo que entra, a alguien hay que dejar de pagar.-

Coutinho entregó una Intendencia 10 veces más endeudada, y contra los números nadie puede discutir.-

Nosotros, aveces vemos y escuchamos a los medios de prensa tratando de defender a la Diputada Eguiluz, a la Edil Márquez, hasta el propio senador Coutinho, mostrando

números para acá y para allá; acá tenemos que ser claros, el déficit está reflejado en las rendiciones de cuenta de la Intendencia.

No tengo recuerdos de antes de la dictadura, pero no tengo dudas de que la gestión Coutinho fue la peor gestión finaciera y económica en la historia.-

No hay que olvidarse que la Intendencia sigue endeudada, que no se consiguió plata del cielo, entonces la responsabilidad aún es mayor.-