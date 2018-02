Duras declaraciones de chofer y acompañante de siniestro fatal “El auto alquilado no estaba en condiciones de hacer ruta”

El pasado domingo 11 de febrero el joven Bruno Furtado falleció en un siniestro de tránsito ocurrido en el kilómetro 533 de ruta 3, el vuelco se produjo en un auto alquilado en Rent A Car Daymán. Ruben Domínguez conductor del vehículo narró como se dieron los hechos “Veníamos de Termas del Arapey con un Gol de Rent a Car Daymán, lo había alquilado el sábado a la 13. Lo único que me pidieron fue libreta de conducir, el auto de estética estaba bien, en el tema de ruta empezó con fallas en las ruedas y eso”

“Cuando íbamos ya notábamos las fallas, el auto se tiraba para el lado derecho y cuando quise cambiar los neumáticos el auto no tenía auxiliares, no tenía herramientas, no tenía botiquín de primeros auxilios, no tenía nada. El auto se me empezó a tirar para el lado derecho y reventó la goma y me tiró para el otro lado, después no me acuerdo más nada. Fue en una recta pero la verdad es que no recuerdo mucho” expresó.

Furtado aclaró que nadie de la rentadora se comunicó con el “Terminé internado hasta el día martes, hoy estamos mejorando un poco. Sacando vidrios en las heridas y con dolor en las caderas. Nunca me llamaron ni siquiera para ver como estábamos, para ver como pasó, nunca me llamaron para nada. No hubo ningún contacto”.

“Vamos a esperar las pericias del auto para hacer una demanda por como están los vehículos y el control que tiene ella sobre los vehículos que en realidad no es ninguno”.

“No consumo nada, no tomo alcohol, fumo cigarrillo y en ese momento no tenía para fumar. Venía totalmente sobrio” aclaró.

“El auto tenía esa falla, no estaba en condiciones de hacer ruta por las cosas que le faltaban no estaba en condiciones de hacer ruta, me di cuenta tarde” dijo.

“A una vecina de enfrente de mi casa hace un mes alquiló un Corsa, iban a Bella Unión y se le salió la rueda, era la misma rentadora, la rueda estaba atada con alambre” declaró el implicado.

“Estuve internado en el Hospital. No estoy llevando tratamiento psicológico. No quiero que esto quede impune, esto tiene que saber la gente, no soy el primero ni el único que ha pasado por esto”.

“No me dijeron nada, lo único que me dijeron es que no me preocupe por agua ni el aceite del motor que está bien. El resto nada, no te lo revisan no te dicen si tiene fallas, nada”.

Por su parte Miguel Araújo era otro de los ocupantes del vehículo, el hombre contó como vivió el día del siniestro “Fuimos a buscar a mi hijo a Bella Unión, cuando íbamos yo le había dicho al muchacho que el auto se tiraba hacia un lado. cuando llegamos a las Termas el hombre quiso cambiar la rueda y no tenía nada”.

“Lo que me acuerdo es como pude desenganchar el cinto que traía no sé, muerde el “pedregullín” suelto y ahí es donde revienta la rueda. La velocidad era la que se puede circular en la ruta.

Araújo aclaró que nadie de la rentadora se comunicó con el “No se contactó con el que alquiló y menos conmigo. Eso no tendría que haber sucedido”.

Sobre el contacto con familiares de la víctima dijo “Un hermano de el quiso venir a casa a hablar conmigo, los que alquilan autos que revisen bien antes de salir, el auto no tenía nada. El auto no estaba en condiciones, se podía haber evitado”.