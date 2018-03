Dr. Gustavo Grassi (Partido Colorado) “Nunca fui partícipe de ninguna decisión del Gobierno de Germán Coutinho”

El Dr. Gustavo Grassi, dirigente del Partido Colorado hizo referencia a diferentes temas, sobre su actividad política y en su labor como Abogado “El Código de Proceso Penal es muy bueno, pero es para países de primer mundo. En los países de primer nivel del mundo funciona, ”

“es incontrastable que hay casos de cierto nivel económico donde no trascienden los hechos de violencia doméstica” dijo.

“Las normas están para cumplirse pero no puede tener la misma sanción un trabajador que una persona que está conduciendo en estado de ebriedad o corriendo picadas” expresó.

“Tengo un juicio solo y son 83 personas, lo que el Dr. Libardi dijo es que esos juicios donde la inconstitucionalidad yo no llegó a confirmarlo” dijo sobre los juicios de los cesados de la intendencia.

“No sé quienes participaron de la modificación del Artículo 18” afirmó.

“Nunca fuí participe de ninguna decisión del Gobierno de Germán Coutinho, me contrataron para intervenir cada vez que ADEOMS hacía una huelga o un paro. Lo apoyé, pero en la campaña a mí me dijeron que no había déficit”. remarcó.

“No me voy del Partido Colorado, me voy de Vamos Salto” dijo.