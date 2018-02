Dr. Cesar Sánchez (Tránsito) “Creo que algún mecanismo debería buscarse para controlar las rentadoras porque sabemos que no existe ningún control sobre el vehículo que se está alquilando”

El Doctor Cesar Sánchez director de tránsito de la intendencia de Salto se refirió entre otras cosas al cambio de chapa matrícula “Como lo instrumentó el director de hacienda esto es algo progresivo, fuimos a Durazno a una reunión con gente del SUCIVE, no es un tema novedoso ya lo hizo Rivera, Tacuarembó, lo está haciendo Salto y es algo que probablemente SUCIVE impulse el cambio de chapa matrícula antes de fin de año en todas las intendencias”.

“Se entiende que el cambio de chapa Mercosur ayuda a la regularización. Esto ha ido progresivamente, la idea es buscar la mayor transparencia y que la patente la pague quien está usando el vehículo” agregó.

“No es solo cumplir con lo que Uruguay se comprometió a nivel Mercosur sino que además es visualizar quienes son los propietarios de cada vehículo”.

Sobre las picadas que se dan en algunos puntos de la ciudad dijo “Hoy en día la distinción entre el trabajador y el “picador” es clara, el 80 % de las motos incautadas son de personas que realizan picadas, es un tema de permanente preocupación nuestra”.

“El gran problema que nos encontramos con los trabajadores es quienes no tienen licencia de conducir” dijo.

Sobre la situación de Costanera Norte, principalmente los fines de semana indicó “Nuestra presencia fuerte y el objetivo principal es el combate al alcohol, es un punto en el que se trabaja bien”.

En referencia a los taxis ilegales dijo “Es una realidad, es una situación muy compleja. Hemos tenido reuniones con la gremial del taxi y el Centro Comercial, a los efectos de cerrar un acuerdo que permita reflotar la licitación de hasta 6 chapas matrículas. No queremos que esto se desborde.

Sobre la situación de las Rentadoras de autos, Sánchez aclaró que la intendencia no tiene competencia en el tema, aunque piensa que deberían haber mayores controles “La competencia del gobierno departamental refiere a los transportes escolares, los de uso público. Los vehículos de rentadoras se regulan por la legislación nacional, no es competencia del gobierno departamental el controlar los vehículos de las rentadoras. Creo que algún mecanismo debería buscarse para controlar las rentadoras porque sabemos que no existe ningún control sobre el vehículo que se está alquilando”